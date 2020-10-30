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30.10.2020 - 22:50 | | DHA

Son dakika - Trabzonspor'da Nwakaeme'den Fenerbahçe örneği!

Anthony Nwakaeme, Süper Lig'in 7'nci haftasında 4-3 kaybettikleri Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Trabzonspor'da Nwakaeme'den Fenerbahçe örneği!
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Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme, Süper Lig'in 7'nci haftasında 4-3 kaybettikleri Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Nwakaeme, "Ben futbolcuyum, hoca değilim. Sahanın içine ben müdahale edemiyorum. Gördüğüm kadarıyla ikinci yarılarda sorun yaşıyoruz. Fenerbahçe maçında da benzer sorunlar yaşadık. Yine görüldüğü gibi bu maçın ikinci yarısında da aynı sorunları yaşadık. Bunları çözmemiz gerekiyor dedi.

Son dakika - Trabzonsporda Nwakaemeden Fenerbahçe örneği

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