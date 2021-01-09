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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor, Sloven sağ bek Stojanovic ile anlaştı!
09.01.2021 - 11:00 | | Takvim

Son dakika | Trabzonspor, Sloven sağ bek Stojanovic ile anlaştı!

Bordo-mavililer'in Sloven futbolcu Petar Stojanovic'i bitirme aşamasında olduğu iddia edildi. Sloven medyası bu gelişmeyi duyurdu.

Son dakika | Trabzonspor, Sloven sağ bek Stojanovic ile anlaştı!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Petar Stojanovic ile el sıkıştığı ileri sürüldü.

Sloven medyası, Dinamo Zagreb'in 25 yaşındaki Sloven milli sağ beki Stojanovic'in bordo-mavili takım ile anlaştığını duyurdu.

PEREZ'DE MENAJER SIKINTISI!

Trabzon'un istediği Arjantinli orta saha Enzo Perez'in menajerinin taleplerinin artması sonrası transferde olumsuz rüzgarlar esiyor. River Plate taraftarları da onun takımdan ayrılmasın istemiyor.

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