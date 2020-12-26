26.12.2020 - 09:28 | | Fanatik
Son dakika | Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Majid Hosseini...
Bordo-mavili takımda yedek kulübesine mahkum kalan Hosseini'yi Belçika ekibi Charleroi istiyor.
Trabzonspor'dan gözden düşen ve forma şansı bulmakta güçlük çeken Majid Hosseini, Ocak ayında takımdan ayrılabilir.
İran basınında yer alan haberlere göre, Belçika ekiplerinden Charleroi Kulübü Hosseini’yi istiyor. Trabzonspor’la sezon sonuna kadar kontratı bulunan başarılı stoperin teklife sıcak baktığı belirtildi. Hosseini, Charleroi’ye gitmesi durumunda, Belçika ekibindeki üçüncü İranlı futbolcu olacak.