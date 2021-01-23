Son dakika - Trabzonspor'da zorunlu değişim! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de son oynadığı 6 deplasman maçını kaybetmeyen Trabzonspor, 21. hafta mücadelesinde bugün Gençlerbirliği’ni de yenerek yükselişini sürdürmek istiyor.

Bordo-mavili takımda bu maçta Abdülkadir Ömür sakatlığı, Baker ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son oynanan Konyaspor karşısındaki 11’inde mecburi değişiklikler yapacak olan Abdullah Avcı’nın, orta sahada cezalı Baker’in yerine yeni transfer Berat Özdemir’e, Ömür’ün yerine ise Flavio’ya görev vermesi bekleniyor. Ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Hosseini’nin de kadroda yer alacağı öğrenildi. Berat, görev alması durumunda eski takımına karşı da ilk kez forma giymiş olacak.

Öte yandan Karadeniz ekibinde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, zorlu mücadelede forma giyip sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecekler.

Abdülkadir Parmak belirsizliği

Gençlerbirliği ile bugün deplasmanda oynayacağı mücadelenin son hazırlığını dün yapan ve daha sonra Ankara’ya giderek kampa giren Trabzonspor’da Abdülkadir Parmak belirsizliği sürüyor. Son idmanda takımdan ayrı olarak çalışan milli futbolcunun zorlu müsabakada forma giyip giyemeyeceğine yapılacak son değerlendirmenin ardından karar verilecek. Abdullah Avcı, Parmak forma giyemezse orta sahayı Berat, Flavio ve Kamil Ahmet’ten oluşturacak.

Pereira kadro dışı kaldı!

Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kadro planlamasında düşünmediği sağ bek oyuncusu Joao Pereira kadro dışı bırakıldı. Sosyal medya hesabından futbol oynamak için kendini halen formda hissettiğini ve kariyerini sürdürmek istediğini belirten Pereira ile anlaşılarak yolların ayrılması, deneyimli oyuncuya hizmetleri nedeniyle teşekkür edilmesi bekleniyor.

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