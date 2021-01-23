Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika - Trabzonspor'da zorunlu değişim! Muhtemel 11'ler...
23.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'da zorunlu değişim! Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Teknik Direktörü 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının 11’inde iki değişiklik yapacak. Tecrübeli çalıştırıcı cezalı Baker’in yerine Berat’a, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Abdülkadir Ömür’ün yerine Flavio’ya şans verecek

Son dakika - Trabzonspor'da zorunlu değişim! Muhtemel 11'ler...
ABONE OL

Süper Lig’de son oynadığı 6 deplasman maçını kaybetmeyen Trabzonspor, 21. hafta mücadelesinde bugün Gençlerbirliği’ni de yenerek yükselişini sürdürmek istiyor.
Bordo-mavili takımda bu maçta Abdülkadir Ömür sakatlığı, Baker ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son oynanan Konyaspor karşısındaki 11’inde mecburi değişiklikler yapacak olan Abdullah Avcı’nın, orta sahada cezalı Baker’in yerine yeni transfer Berat Özdemir’e, Ömür’ün yerine ise Flavio’ya görev vermesi bekleniyor. Ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Hosseini’nin de kadroda yer alacağı öğrenildi. Berat, görev alması durumunda eski takımına karşı da ilk kez forma giymiş olacak.
Öte yandan Karadeniz ekibinde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, zorlu mücadelede forma giyip sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecekler.

Son dakika - Trabzonsporda zorunlu değişim Muhtemel 11ler...

Abdülkadir Parmak belirsizliği
Gençlerbirliği ile bugün deplasmanda oynayacağı mücadelenin son hazırlığını dün yapan ve daha sonra Ankara’ya giderek kampa giren Trabzonspor’da Abdülkadir Parmak belirsizliği sürüyor. Son idmanda takımdan ayrı olarak çalışan milli futbolcunun zorlu müsabakada forma giyip giyemeyeceğine yapılacak son değerlendirmenin ardından karar verilecek. Abdullah Avcı, Parmak forma giyemezse orta sahayı Berat, Flavio ve Kamil Ahmet’ten oluşturacak.

Pereira kadro dışı kaldı!
Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kadro planlamasında düşünmediği sağ bek oyuncusu Joao Pereira kadro dışı bırakıldı. Sosyal medya hesabından futbol oynamak için kendini halen formda hissettiğini ve kariyerini sürdürmek istediğini belirten Pereira ile anlaşılarak yolların ayrılması, deneyimli oyuncuya hizmetleri nedeniyle teşekkür edilmesi bekleniyor.

Son dakika - Trabzonsporda zorunlu değişim Muhtemel 11ler...

Safa Kınalı ve Serkan Asan Kozlarını FIFA'da Paylaştı!

    Steven Gerrard'ın Rangers devrimi!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. 19 yıllık bir mucize Ronaldo
      19 yıllık bir mucize Ronaldo
    2. Beşiktaş'ta Hulk için yoğun mesai
      Beşiktaş'ta Hulk için yoğun mesai
    3. Transferde sorun peşinat!
      Transferde sorun peşinat!
    4. Fenerbahçe, küme düşme adaylarına şans tanımadı!
      Fenerbahçe, küme düşme adaylarına şans tanımadı!
    5. Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik!
      Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Fenerbahçe'de Divan Kurulu bugün toplanıyor

    Son dakika - Fenerbahçe'de Divan Kurulu bugün toplanıyor

    Son dakika - FIFA transfer raporunu açıkladı! Türkiye dünya 7.'si oldu...

    Son dakika - FIFA transfer raporunu açıkladı! Türkiye dünya 7.'si oldu...

    Son dakika - Sergen Yalçın: "Güçlü olan formayı giyer"

    Son dakika - Sergen Yalçın: "Güçlü olan formayı giyer"

    Garbis Zakaryan’ın hayatı belgesel oluyor

    Garbis Zakaryan’ın hayatı belgesel oluyor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet