Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor'dan açıklama: Kanuni işlem başlatıldı
28.12.2020 - 17:02 |

Son dakika | Trabzonspor'dan açıklama: Kanuni işlem başlatıldı

Trabzonspor Kulübü, bazı futbolcularının eşlerine yapılan hakaretlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Son dakika | Trabzonspor'dan açıklama: Kanuni işlem başlatıldı
ABONE OL

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;

Galatasaray karşılaşması sonrası bazı futbolcularımızın eşlerine, sosyal medya hesaplarından hoş olmayan, ahlakla ve insanlıkla bağdaşmayan cümleler kullanılarak çok ağır hakaretler edilmiştir. Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki; futbolcularımız ve aileleri kulübümüzün en değerlileridir. Saygı çerçevesi içerinde yapılan eleştirinin her türlüsüne açığız. Ancak taraftar kisvesi altında insanlık dışı kelimeler kullanarak, oyuncularımıza ve eşlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz. Bu olayları şiddetle kınadığımızı belirtirken, hukuk birimimizin söz konusu hesapları tespit ederek kanuni işlemlere başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Trabzonspor'dan Hugo açıklaması
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'den ilk transfer! Anlaşma tamam...

Son dakika | Trabzonspordan açıklama: Kanuni işlem başlatıldı

Emre Belözoğlu alkış aldı | 65 yaşındaki Covid hastası İbrahim Amca...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  2. Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
    Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
  3. Trabzonspor: Kanuni işlem başlatıldı
    Trabzonspor: Kanuni işlem başlatıldı
  4. Emre Belözoğlu'ndan moral telefonu
    Emre Belözoğlu'ndan moral telefonu
  5. AUDI Cup gerçeği ortaya çıktı!
    AUDI Cup gerçeği ortaya çıktı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe: Testlerin tamamı negatif çıktı

Son dakika | Fenerbahçe: Testlerin tamamı negatif çıktı

Silahlı saldırıya uğrayan Gümüşhanespor Başkanı Olgun istifa etti

Silahlı saldırıya uğrayan Gümüşhanespor Başkanı Olgun istifa etti

Flick’te Türkiye’nin en iyi ikilisi belli oldu

Flick’te Türkiye’nin en iyi ikilisi belli oldu

Başkan Dutlulu, Kobe ve Maradona’yı unutmadı

Başkan Dutlulu, Kobe ve Maradona’yı unutmadı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet