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09.03.2020 - 15:49 | | Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Son dakika - Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu

Trabzonspor, Gaziantep FK maçıyla ilgili TFF'ye kuTrabzonspor Kulübü, Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle tamamlanan Gaziantep FK maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurarak, müsabakanın tekrarlanmasını talep etti.ral hatası başvurusu yaptı.

Son dakika - Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu

Bordo-mavili kulüpten Gaziantep FK maçının tekrarlanması talebiyle TFF’ye yapılan başvuruda, karşılaşmanın sonuna 5 dakikalık kayıp süre eklendiği ancak bu süre oynanmadan hakem tarafından oyunun sona erdirildiği belirtildi. Başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Açıklanan gerekçelerle, söz konusu müsabakada kural hatası yapılması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 7’nci maddesine uygun olarak süresi için itiraz etme gereği hasıl olmuştur. Açıklamış olduğumuz gerekçelerle; 07.03.2020 tarihinde Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Trabzonspor A.Ş. arasında oynanan Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında kural hatası yapıldığının tespiti ile bu sebeple müsabakanın tekrarına karar verilmesi talep ederiz.”

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Son dakika - Trabzonspordan kural hatası başvurusu

 

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