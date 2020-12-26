26.12.2020 - 09:20 |
Son dakika | Trabzonspor'dan Mamadou Fofana'ya kanca!
Trabzonspor, bir dönem Alanyaspor ve Bandırmaspor formaları giyen, Metz'in 22 yaşındaki Malili ön libero oyuncusu Mamadou Fofana ile ilgileniyor.
Trabzonspor, Metz'in 22 yaşındaki Malili ön libero oyuncusu Mamadou Fofana ile ilgileniyor. Futbol topu Fofana, Türkiye'de Bandırmaspor ve Alanyaspor formaları giymişti.
Bu sezon Metz formasıyla 11 maça çıkan Mali'li oyuncu son 3 sezondur Fransız kulübünün formasını giyiyor.
10 kez Mali Milli Takım forması da giyen Fofana'nın piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...