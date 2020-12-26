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26.12.2020 - 09:20 |

Son dakika | Trabzonspor'dan Mamadou Fofana'ya kanca!

Trabzonspor, bir dönem Alanyaspor ve Bandırmaspor formaları giyen, Metz'in 22 yaşındaki Malili ön libero oyuncusu Mamadou Fofana ile ilgileniyor.

Son dakika | Trabzonspor'dan Mamadou Fofana'ya kanca!
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Trabzonspor, Metz'in 22 yaşındaki Malili ön libero oyuncusu Mamadou Fofana ile ilgileniyor. Futbol topu Fofana, Türkiye'de Bandırmaspor ve Alanyaspor formaları giymişti.

Bu sezon Metz formasıyla 11 maça çıkan Mali'li oyuncu son 3 sezondur Fransız kulübünün formasını giyiyor.

10 kez Mali Milli Takım forması da giyen Fofana'nın piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...

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