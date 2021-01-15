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15.01.2021 - 08:34 | | Sabah

Son dakika | Trabzonspor'dan Rondon atağı

Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürürken, kariyerinde İngiltere, Rusya ve İspanya olan 31 yaşındaki Rondon taraftarı heyecanlandırırken, oyuncu mesaj yağmuruna tutuldu.

Son dakika | Trabzonspor'dan Rondon atağı
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Forvet arayışı süren Trabzonspor'da iki yeni isim gündeme geldi. Amerikan basını, Kanada'nın Toronto takımında forma giyen Ayo Akinola'ya bordo-mavililerin ilgisi olduğunu ve oyuncunun bedelsiz çıkışı durumunda bu transferin gerçekleşebileceği yazdı. 20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 16 maçta 9 gol atarken, teknik kapasitesi ve hızıyla dikkat çekiyor.

Kariyerinde İngiltere, Rusya ve İspanya'da da forma giyen ve şu an Çin'in Dalian Professional takımında top koşturan Rondon için de resmi girişimde bulunulduğu iddia edildi.

Piyasa değeri 6 milyon 500 bin Euro olan oyuncuyu Trabzonspor'a getirebileceğini söyleyen menajerlerden yetki belgesi istendi. Taraftarlar da sosyal medyada oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.

PRENSİPTE 'EVET' DEDİ

Trabzonspor Arjantinli Enzo Perez için geri sayıma geçti. Oyuncuyla 1.3 milyon Euro maaş ve 300 bin Euro imza parası karşılığında 1.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varan bordo-mavililer, 34 yaşındaki orta sahanın River Plate kulübüyle bonservis sorununu çözmesini bekliyor. Perez'in,"Gerekirse alacaklarımı bırakırım" dediği belirtildi.

Son dakika | Trabzonspordan Rondon atağı

 

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