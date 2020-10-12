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12.10.2020 - 22:50 |

Son dakika | Trabzonsporlu Ekuban attı, Gana coştu!

Trabzonspor'un yıldız ismi Caleb Ekuban, ülkesi Gana'nın Katar'ı 5-1 mağlup ettiği hazırlık maçında kapanış golüne imzasını attı.

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Trabzonspor'un yıldız ismi Caleb Ekuban, milli takım formasıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, ülkesi Gana'nın Katar'ı 5-1 mağlup ettiği hazırlık maçında kapanış golünü kaydetti.

84. dakikada Jordan Ayew'in oyuna dahil olan Ekuban, 3 dakika sonra fileleri havalandırdı. Bordo-mavili yıldız böylece, milli takım kariyerindeki 3. golüne imza attı.

Son dakika | Trabzonsporlu Ekuban attı, Gana coştu

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Son dakika | Trabzonsporlu Ekuban attı, Gana coştu

 

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