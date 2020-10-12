Son dakika | Trabzonsporlu Ekuban attı, Gana coştu!

Trabzonspor'un yıldız ismi Caleb Ekuban, milli takım formasıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, ülkesi Gana'nın Katar'ı 5-1 mağlup ettiği hazırlık maçında kapanış golünü kaydetti.

84. dakikada Jordan Ayew'in oyuna dahil olan Ekuban, 3 dakika sonra fileleri havalandırdı. Bordo-mavili yıldız böylece, milli takım kariyerindeki 3. golüne imza attı.