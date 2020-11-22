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22.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'un muhtemel 11'i belli oldu! Erzurumspor maçında...

Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Son dakika - Trabzonspor'un muhtemel 11'i belli oldu! Erzurumspor maçında...
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Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Son dakika - Trabzonsporun muhtemel 11i belli oldu Erzurumspor maçında...

Son dakika - Trabzonsporun muhtemel 11i belli oldu Erzurumspor maçında...

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