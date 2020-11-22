22.11.2020 - 07:00 |
Son dakika - Trabzonspor'un muhtemel 11'i belli oldu! Erzurumspor maçında...
Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.