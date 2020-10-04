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04.10.2020 - 11:19 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA) -

Son dakika | Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo İstanbul'da

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı stoper Vitor Hugo’yu transfer etti. Brezilyalı savunmacı İstanbul'a geldi.

Son dakika | Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo İstanbul'da
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Trabzonspor, Brezilyalı stoper Vitor Hugo'yu Türkiye'ye getirdi.

İstanbul'a gelen 29 yaşındaki Sambacı, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

FİORENTİNA FORMASI GİYDİ
Kariyerinin büyük bölümünü Brezilya’da geçiren sol ayaklı stoper, İtalya Serie A ekibi Fiorentina formasını 2 sezon giydi ve 54 maça çıktı. Sonrasında Palmeiras’a dönen Hugo, ikinci Avrupa macerası için Trabzonspor’un teklifini kabul etti.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENMİŞTİ
Fiorentina’da oynadığı dönemde Beşiktaş’ın da ilgilendiği deneyimli futbolcu, ülkesine dönmek istediği için Palmeiras’ın teklifini kabul ederek 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Son dakika | Trabzonsporun yeni stoperi Vitor Hugo İstanbulda

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