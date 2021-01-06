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06.01.2021 - 15:12 |

Son Dakika | Transfer bombası patlıyor! Yusuf Yazıcı bonservisiyle...

Transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor... Lille'de gösterdiği performansla Fransa ve Avrupa basınında manşetleri süsleyen A Milli Takım'ın yıldızı Yusuf Yazıcı'ta İtalya'nın dev ekibinden kanca... İşte detaylar...

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Yusuf Yazıcı, Lille'de gösterdiği müthiş performansın ardından Juventus ve Inter'in gündemine geldi.

Fransızlar, Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedelini belirledi.Le 10 Sport'ta yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı için ara transfer döneminde Juventus ve Inter'in ilgilendiğine dair menajerler Fransız kulübünün kapısını çalldı. Resmi bir teklif olmasa da Lille, Yusuf Yazıcı için 45 milyon euro bonservis bedeli belirlediklerini iletti.

SEZON SONUNDA İMZA

Juventus ve Inter dışında Bayer Leverkusen'in de Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği ancak Lille'nin 45 milyon euro ödense dahi ara transfer döneminde değil sezon sonunda bu transfer onay vereceği belirtildi.

Son Dakika | Transfer bombası patlıyor Yusuf Yazıcı bonservisiyle...

45 MİLYON EURO'YA SATILIRSA TRABZONSPOR...

Yusuf Yazıcı, 2019 yazında Trabzonspor'da Lille'e 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Daha sonra Lille, 25 maç oynattığı için 1 milyon euro daha ödedi. Ayrıca, Trabzonspor net transfer karının da yüzde 20'sini alacak.

Milli yıldız, 45 milyon euro'ya transfer olursa 5.3 milyon euro Trabzonspor'a ödenecek. Yusuf, bu sezon oynadığı 22 resmi maçta 11 gol atıp 4 asist yaptı.

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Son Dakika | Transfer bombası patlıyor Yusuf Yazıcı bonservisiyle...

 

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