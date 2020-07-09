Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika transfer haberler - Galatasaray'da Fatih Terim'in listesinde Volkan Babacan var
09.07.2020 - 13:30 | | Fanatik

Son dakika transfer haberler - Galatasaray'da Fatih Terim'in listesinde Volkan Babacan var

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlanması ve 6-8 ay arasında takımdan uzak kalacak olması üzerine sarı kırmızılılar, kaleci transferi için harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim'in Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı istediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberler - Galatasaray'da Fatih Terim'in listesinde Volkan Babacan var
ABONE OL

Yeni sezonda Muslera’nın yokluğu nedeniyle yerli bir kaleci transferi yapmayı hedefleyen Galatasaray’da, Fatih Terim’in listesinin başında Volkan Babacan var.

Tecrübeli hocanın kadrosunda görmek istediği 31 yaşındaki kalecinin, kiralık da olsa alınması talebinde bulunduğu ve kendisine Muslera dönene kadar formayı teslim edeceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberler - Galatasarayda Fatih Terimin listesinde Volkan Babacan var

Yönetim, 1 yıl daha mukavelesi bulunan Babacan için Başakşehir Kulübü’yle masaya oturacak.

 

CSKA Moskova, Tornike Shengelia'yı kadrosuna kattı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Rostov, Japon futbolcu Kento Hashimoto'yu transfer etti
    Rostov, Japon futbolcu Kento Hashimoto'yu transfer etti
  2. Avrupa futbolunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor
    Avrupa futbolunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor
  3. FTA Antalyaspor’dan yeni bir rekor
    FTA Antalyaspor’dan yeni bir rekor
  4. Altınordu'da Eroğlu'ndan yeni sezon yorumu
    Altınordu'da Eroğlu'ndan yeni sezon yorumu
  5. Mehmet Altıparmak, üç sezonda üçüncü takımını da Süper Lig'e çıkarmaya çok yakın
    Mehmet Altıparmak, üç sezonda üçüncü takımını da Süper Lig'e çıkarmaya çok yakın



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni Malatyaspor'un ligde kalma umutları arttı

Yeni Malatyaspor'un ligde kalma umutları arttı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin kuraları 15 Temmuz'da çekilecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin kuraları 15 Temmuz'da çekilecek

Trabzonspor, sahasında yara aldı

Trabzonspor, sahasında yara aldı

Tek başına tekneyle geldi, San Siro'da Inter'i devirdi!

Tek başına tekneyle geldi, San Siro'da Inter'i devirdi!

Sıradaki Haber