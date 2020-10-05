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05.10.2020 - 14:02 |

Son dakika transfer haberleri 5 Ekim - GS, FB, BJK, TS ve Süper Lig son gün KAP transferler açıklamaları

Süper Lig'de yaz transfer dönemi bugün sona eriyor. Takımlar son gün eksiklerini gidermek için yoğun mesai harcıyor ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamaları birbiri ardına geliyor. İşte başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig'de günün son dakika transfer haberleri...

Son dakika transfer haberleri 5 Ekim - GS, FB, BJK, TS ve Süper Lig son gün KAP transferler açıklamaları
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Transferde son güne girildi. Bugün saat 18:00'de sona erecek transfer dönemi ile ilgili son gün gelişmelerini canlı yayında aktarıyoruz...

GALATASARAY

Eski oyuncuları Seri ve Onyekuru için son dakika atakları yapan Cimbom, bir başka eski oyuncusu Alex Telles'in Porto'dan Manchester United'a transferi dolayısıyla kasasına 1,5 milyon euro koymaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar bu gelişmelerin yanı sıra Ahmet Çalık'ı Konyaspor'a, Jimmy Durmaz'ı ise Karagümrük'e kiraladı.

FENERBAHÇE

Transferin en dikkat çeken takımı olan Fenerbahçe, transferin son gününde de bombaları arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor. Son olarak 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi'yi kadrosuna katan sarı lacivertlilerin PAOK'tan Dimitrios Pelkas, Roma'dan da Perotti'yi açıklaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ

Kadrosuna son olarak Porto'dan Aboubakar ve Sporting Lizbon'dan Valentin Rosier'i katan siyah beyazlılarda gündem forvet transferi. Kulübe yakın kaynakların aktardığına göre Beşiktaş, dünyaca ünlü İtalyan forvet Mario Balotelli ile görüşüyor...

TRABZONSPOR

Geçtiğimiz yılın Türkiye Kupası şampiyonu Karadeniz temsilcisi Trabzonspor da son günün hareketli takımları arasında. Bordo mavililer son olarak serbest statüdeki profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Karadeniz kaplanı bunun yanı sıra Vitor Hugo'yu kadrosuna kattığını ve kulübüne dört taksit halinde toplam 3.2 milyon euro ödeneceğini borsaya bildirdi.

Dimitris Pelkas'ın PAOK'taki en iyi anları
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