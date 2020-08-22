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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika transfer haberleri | Abdülkadir Ömür'e rekor teklif
22.08.2020 - 10:28 | | FANATİK

Son dakika transfer haberleri | Abdülkadir Ömür'e rekor teklif

Bordo-Mavili altyapıdan yetişen Abdülkadir Ömür, İtalyan ekiplerini birbirine düşürdü. Sezonun flaş ekiplerinden Atalanta, 21 yaşındaki oyuncunun peşine düşerken, Trabzonspor'la masaya oturmuştu.

Son dakika transfer haberleri | Abdülkadir Ömür'e rekor teklif
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Şimdi de devreye dünya futbolunun en prestijli takımlarından Milan girdi. Çizme devinin teknik direktörü Stefano Pioli yönetime verdiği raporda milli yıldızın mutlaka transfer edilmesini istedi.

'Son vuruşlarını geliştirirse...'
Abdülkadir için, "Çok iyi bir sprinter ve yıldız bir kanat oyuncusunda olması gereken tüm özelliklere sahip. Son vuruşlarını geliştirdiği takdirde çok üst düzey bir oyuncu olacaktır. Potansiyeli çok yüksek. Mutlaka almalıyız" ifadelerini kullanan Pioli, şartların zorlanmasını talep etti. Bunun üzerine harekete geçen Kırmızı-Siyahlılar, Karadeniz devinin kapısını çaldı.

Atalanta da devrede
Tarafların pazarlık masasına oturduğu öğrenilirken, Bordo-Mavililer bu transferden en az 20 milyon Euro'luk (170.1 milyon TL) bir gelir bekliyor. Atalanta'nın da genç futbolcu için devrede olması Trabzonspor'un elini güçlendiriyor. Bilindiği üzere Başkan Ahmet Ağaoğlu geçen sezonun devre arasında Abdülkaidr için gelen 23 milyon Euro'luk (195.7 milyon TL) resmi teklifi reddettiklerini açıklamıştı.

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