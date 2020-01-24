24.01.2020 - 09:16 |
Son dakika transfer haberleri | Aykut Kocaman Aatif'ı istiyor
Transferde kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf eden Konyaspor’dan flaş hamle.Aykut Kocaman Fenerbahçe'de vazgeçilmezi olan Aatif'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Yeşil-Beyazlılar, Antalyaspor’da kadro dışı kalan Aatif’ı renklerine bağlamak istiyor. Kırmızı- Beyazlılar’da yıllık 900 bin Euro ücreti bulunan ve yüksek maliyeti nedeniyle gözden çıkarılan başarılı oyuncunun Fenerbahçe’de beraber çalıştığı Aykut Kocaman tarafından isteniyor. Deneyimli teknik adam Aatıf’ı takımında görmek için yönetime raporunu verdi.
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