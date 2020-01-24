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HaberlerKonyaspor Haberleri Son dakika transfer haberleri | Aykut Kocaman Aatif'ı istiyor
24.01.2020 - 09:16 |

Son dakika transfer haberleri | Aykut Kocaman Aatif'ı istiyor

Transferde kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf eden Konyaspor’dan flaş hamle.Aykut Kocaman Fenerbahçe'de vazgeçilmezi olan Aatif'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri | Aykut Kocaman Aatif'ı istiyor
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Yeşil-Beyazlılar, Antalyaspor’da kadro dışı kalan Aatif’ı renklerine bağlamak istiyor. Kırmızı- Beyazlılar’da yıllık 900 bin Euro ücreti bulunan ve yüksek maliyeti nedeniyle gözden çıkarılan başarılı oyuncunun Fenerbahçe’de beraber çalıştığı Aykut Kocaman tarafından isteniyor. Deneyimli teknik adam Aatıf’ı takımında görmek için yönetime raporunu verdi.

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Son dakika transfer haberleri | Aykut Kocaman Aatifı istiyor
 

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