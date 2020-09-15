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15.09.2020 - 09:58 |

Son dakika transfer haberleri - Barcelona, Memphis Depay için anlaşmaya vardı!

Zor günler geçiren La Liga devi Barcelona, Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın transferi için anlaşma sağladı.

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Önce Bayern Münih'ten alınan 8-2 yenilgi, sonra Lionel Messi'nin ayrılmak istemesiyle Barcelona'da büyük bir kaos başlamıştı.

Hollanda gazetesi De Telegraaf'ın haberine göre Barcelona Memphis Depay için kulübü Olympique Lyon'la anlaşmaya vardı. Anlaşma dahilinde gelecek yaz da ekstra olarak 5 milyon euro ödeme ve artı 2 milyon euroluk bonuslar bulunduğu belirtildi.

Hücum yönünü güçlendirmek isteyen Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman'ın Hollandalı vatandaşı Depay'ı transferdeki 1. hedefi olarak belirlemişti.

Resmi anlaşmanın bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.  26 yaşındaki futbolcunun 2017'de Manchester United'dan transfer olduğu Lyon'da 140 maça çıktı ve 57 gol atıp 43 asistlik katkı sağladı.

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Son dakika transfer haberleri - Barcelona, Memphis Depay için anlaşmaya vardı

Son dakika transfer haberleri - Barcelona, Memphis Depay için anlaşmaya vardı

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