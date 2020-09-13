Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Son dakika transfer haberleri - Başakşehir Bolingoli Mbombo'yu resmen açıkladı!
13.09.2020 - 14:23 |

Son dakika transfer haberleri - Başakşehir Bolingoli Mbombo'yu resmen açıkladı!

Başakşehir, Bolingoli Mbombo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika transfer haberleri - Başakşehir Bolingoli Mbombo'yu resmen açıkladı!
ABONE OL

Medipol Başakşehir, İskoç kulübü Celtic'in Belçikalı sol beki Boli Bolingoli-Mbombo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mbombo'nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien'de de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 63 numaralı formayı giyecek. Boli Bolingoli-Mbombo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Son dakika transfer haberleri - Başakşehir Bolingoli Mbomboyu resmen açıkladı

    Vedat Muriqi, Lazio'ya gitti! Şampiyonluk itirafı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri - Başakşehir Bolingoli Mbombo'yu resmen açıkladı!
      Son dakika transfer haberleri - Başakşehir Bolingoli Mbombo'yu resmen açıkladı!
    2. Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
      Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
    3. Geri sayım sürüyor! Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
      Geri sayım sürüyor! Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
    4. B.B. Erzurumspor'dan Covid-19 savaşçılarıyla forma tanıtımı
      B.B. Erzurumspor'dan Covid-19 savaşçılarıyla forma tanıtımı
    5. Boluspor, Felipe Trevizan Martins'i transfer etti
      Boluspor, Felipe Trevizan Martins'i transfer etti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ankara Keçiörengücü, Malili Saliou Guindo'yu transfer etti

    Ankara Keçiörengücü, Malili Saliou Guindo'yu transfer etti

    Fenerbahçe Kulübü, eski yöneticisi Hakan Dinçay'ı vefatının 3. yılında andı

    Fenerbahçe Kulübü, eski yöneticisi Hakan Dinçay'ı vefatının 3. yılında andı

    Beşiktaş'ta gol görevi Larin'de

    Beşiktaş'ta gol görevi Larin'de

    Ralli heyecanı Marmaris'te yaşanacak

    Ralli heyecanı Marmaris'te yaşanacak

    Sıradaki Haber