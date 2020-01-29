29.01.2020 - 22:20 |
Son dakika transfer haberleri | Başakşehir, Jojic'i kiralık gönderdi
Medipol Başakşehir, Miloj Jojic'i UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldıkları Wolfsberger takımına kiraladı.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Milos Jojic'in kiralık olarak takımdan ayrıldığını duyurdu.
Açıklama şöyle:
Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger’e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.
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