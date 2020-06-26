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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika transfer haberleri - Berke Özer açıkladı: Sözleşmemi 1 sene daha uzattım
26.06.2020 - 13:38 |

Son dakika transfer haberleri - Berke Özer açıkladı: Sözleşmemi 1 sene daha uzattım

Fenerbahçe'nin Westerlo'da kiralık forma giyen genç kalecisi Berke Özer sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Son dakika transfer haberleri - Berke Özer açıkladı: Sözleşmemi 1 sene daha uzattım
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Westerlo'da kiralık forma giyen Fenerbahçe futbolcusu Berke Özer, sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

Berke'nin açıklaması şöyle;

'Bugün Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum.'

Son dakika transfer haberleri - Berke Özer açıkladı: Sözleşmemi 1 sene daha uzattım

Fenerbahçe de açıkladı

Berke Özer'in bu açıklaması üzerine Fenerbahçe'den de açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

'2019-20 sezonunda Belçika’nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Berke Özer, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyecektir. Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.'

 

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