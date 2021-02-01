Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş, Güven Yalçın ayrılığını resmen açıkladı!

Siyah-beyazlı ekibin Cenk Tosun transferinden sonra Lecce'ye kiralık gitmesine izin verilen Güven Yalçın, İtalya'ya gitti.

Bu sabah Napoli'ye inen ve havalimanında Lecce atkısıyla poz veren Güven'in transferi resmen açıklandı.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

Güven Yalçın, Lecce Kulübüne Geçici Transfer Oldu

Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın’ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Güven Yalçın’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

5 milyon euro satın alma opsiyon + % 20 pay

Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan 1999 doğumlu golcü oyuncunun Lecce'ye satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu belirtildi. Ayrıca Lecce, Güven'in satarsa bonservisinin %20'sini de Beşiktaş'a verecek.

Bu sezon Beşiktaş’ta 13 maça çıkan Güven, 1 gol attı.

Güven, imza için İtalya'da