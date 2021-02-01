Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş, Güven Yalçın ayrılığını resmen açıkladı!
Beşiktaş'tan Lecce'ye satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olan Güven Yalçın'dan ilk fotoğraf ve transferin detayları geldi. Siyah-beyazlı kulüp ayrılığı resmen açıkladı.
Siyah-beyazlı ekibin Cenk Tosun transferinden sonra Lecce'ye kiralık gitmesine izin verilen Güven Yalçın, İtalya'ya gitti.
Bu sabah Napoli'ye inen ve havalimanında Lecce atkısıyla poz veren Güven'in transferi resmen açıklandı.
Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;
Güven Yalçın, Lecce Kulübüne Geçici Transfer Oldu
Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın’ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Güven Yalçın’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK
5 milyon euro satın alma opsiyon + % 20 pay
Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan 1999 doğumlu golcü oyuncunun Lecce'ye satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu belirtildi. Ayrıca Lecce, Güven'in satarsa bonservisinin %20'sini de Beşiktaş'a verecek.
Bu sezon Beşiktaş’ta 13 maça çıkan Güven, 1 gol attı.
Güven, imza için İtalya'da