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02.08.2020 - 07:00 |

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Mensah için yeniden atağa kalktı

Siyah-beyazlı yönetim, transferin gözde ismi Mensah için Kayserisporlu idarecilerle tekrar görüşecek.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Mensah için yeniden atağa kalktı
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Mensah transferinde Kayserispor ile yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe alan Beşiktaş Yönetimi, sarı-kırmızılılar ile tekrar bir araya gelecek.

Düşmenin kaldırılmasıyla Kayserispor'un bu sezon da Süper Lig'de oynayacak olması nedeniyle görüşmeleri yeniden güncelleştirecek olan her iki yönetim, bu konuda son noktayı koymaya çalışacak.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Mensah için yeniden atağa kalktı

Bu oyuncu için bir miktar para ve futbolcu vermek isteyen Beşiktaş Yönetimi, Mensah ile prensip anlaşmasına çok yakın... Beşiktaş'a gelmek isteyen Mensah'ın, Kayserispor Yönetimi ile anlaşılması halinde bir sıkıntı olmadığını siyah - beyazlı yönetime ilettiği bildirildi.

Jonsson da gündemde

Konyaspor ile yollarını ayıran Jens Jonsson'un Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ifade edildi. Yeşil-beyazlı forma altında Teknik Direktör Sergen Yalçın ile de çalışan Danimarkalı ön libero, "Yalçın ile iyi ilişkim var, birlikte çalıştık. Bir Danimarkalı oyuncunun Beşiktaş’ta oynaması, Real Madrid’de oynaması gibidir" diyerek siyah-beyazlılara mesaj göndermişti. Jonsson ile ilgili görüşmeleri yönetici Erdal Torunoğulları'nın yaptığı dile getirildi.

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