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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş'ta ilk hedef Marcelo
28.07.2020 - 14:49 | | Bozhan Memiş İSTANBUL (İHA) -

Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş'ta ilk hedef Marcelo

Süper Lig'in bitmesiyle birlikte Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de başladı. Yıllık 3.4 milyon Euro maaş alan Vida'yla yolları ayırmak için gelen teklifleri değerlendirmeye alan siyah-beyazlılar, eski yıldızı Marcelo'yu takıma dahil etmek istiyor.

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Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gözler CAS'ın Trabzonspor hakkında vereceği kararda. Bordo-mavili ekibin aldığı 1 yıllık men cezası onanırsa, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan siyah-beyazlılar, güçlü bir kadro kurarak gruplara kalmayı hedefliyor. Aynı zamanda takımın maliyetini de düşürmek isteyen yönetim, ilk olarak yıllık 3.4 milyon Euro alan Vida'yı elden çıkarmayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberleri - Beşiktaşta ilk hedef Marcelo

Öncelikle savunma ve forvet transferini noktalamanın hesaplarını yapan Beşiktaşlı idareciler, Alanyaspor'dan N'Sakala'yla anlaşmaya vardı. Kartal'ın bir diğer hedefi ise, Lyon forması giyen eski yıldızı Marcelo Guedes. Fransız ekibinde zaman zaman taraftarlarla tartışan ve Lyon'da mutsuz olduğunu açıklayan Marcelo, Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor. Vida'nın satılması halinde Beşiktaş ilk olarak Marcelo'yu kadrosuna katacak.

Forvette ilk hedef Cisse
Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından forvet arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu bölgeye 2 transfer birden yapmak istiyor. Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Cisse'yle görüşen ve büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaşlı idareciler, yarın oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin ardından golcü futbolcuyla tekrar bir araya gelmeyi planlıyor.

Diaby veto yedi
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen futbolculardan Elneny, Arsenal'e geri dönerken, bu futbolcuyla ilgili olarak, İngiliz ekibinin kapısı tekrar çalınacak. Kiralık olarak oynayan bir diğer futbolcu Diaby de Sporting Lizbon'a dönerken, bu oyuncunun geri dönme ihtimali kalmadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın 'Daha iyisi bulunur' dediği Diaby için herhangi bir teklif yapılmayacak. Önümüzdeki sezon ilk 11'deki yabancı sayısının 8'e düşeceğini de göz önünde bulunduran yönetim, transferdeki tercihlerini bu doğrultuda yapacak.

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