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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Marcelo'ya 2 milyon euroluk teklif
05.08.2020 - 08:30 | | Fanatik

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Marcelo'ya 2 milyon euroluk teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski oyuncusu Marcelo Guedes için Lyon'a 2 milyon euro teklif edecek.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Marcelo'ya 2 milyon euroluk teklif
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Beşiktaş, stoper transferi konusunda da gözünü Lyon’a dikmiş durumda. Bir yandan Rafael için girişimlerde bulunan Kara Kartal’ın, eski oyuncusu Marcelo Guedes için de çalışma yaptığı kaydedildi. 3 yıl önce 7 milyon euro karşılığında Lyon’a transfer olan 33 yaşındaki Brezilyalı stoper için Kara Kartal’ın Fransız ekibine 2 milyon euro önereceği bildirildi.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro seviyesinde bulunan tecrübeli savunmacı, yaptığı açıklamalarda her fırsatta Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığını belirtmişti. 1,91’lik savunmacının kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

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