Son dakika transfer haberleri | Cagliari, Hasan Ali'ye kanca attı!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe şampiyonluktan başka bir şey düşünmezken, şampiyon bir kadro kurma gayretiyle birçok isimle temas halinde... Dünyanın farklı futbol liglerinin yanı sıra, yurt içinden de birçok ismi kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler halihazırda Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi biten bazı isimler için de karar vermek durumunda. Bu isimlerden biri olan ve sezonun tamamlanmasıyla sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu Hasan Ali Kaldırım, transferde önceliği Fenerbahçe'ye vermişti.

YILLIK 400 BİN EURO

Fenerbahçe oyuncuya 1+1 yıllık teklifte bulunurken yıllık 400 bin euro önerdi.

AĞIRDAN ALDI AMA YİNE OLMADI

Milli sol bek, teklifin 2+1 yıla çıkması ve ücretin de yükseltilmesi için diğer görüşmeleri ağırdan aldı. Ancak Fenerbahçe'den beklediği karşılığı göremedi.

BONUSLAR HARİÇ 750 BİN EURO VERMİŞTİ

YENI sezonda hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için kadrosunu geniş tutmak isteyen Başakşehir, Hasan Ali için yıllık bonuslar hariç 750 bin euro önerdi.

BAŞAKŞEHİR'İ BEKLETİNCE

Ancak tecrübeli oyuncu önceliği Fenerbahçe'ye verip turuncu-lacivertlileri bekletince eldeki tekliften de oldu. Başakşehir yönetimi, sol bek Clichy'nin arkasında yedek olarak bekleyebilecek başka bir ismi düşünmeye geçti.

MİRSAD TÜRKCAN'DAN AÇIKLAMA

Hasan Ali Kaldırım'ın menajerliğini yapan eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu. Türkcan açıklamasında "Oyuncumuz şu an tatilde. Transfer dönemi yeni başladı. Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İTALYANLAR DUYURDU

Mercato'nun haberine göre sol bek arayışında olan Cagliari, Hasan Ali Kaldırım ile ciddi şekilde ilgileniyor. Cagliari'nin oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan'la görüşme yapacağı ifade edildi.