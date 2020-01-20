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20.01.2020 - 16:32 |

Son dakika transfer haberleri | Cenk Gönen resmen Aytemiz Alanyaspor'da!

Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde üçüncü transferini kaleye yaptı. Akdeniz temsilcisi en son Malaga'da forma giyen Cenk Gönen'i kadrosuna kattı.

Son dakika transfer haberleri | Cenk Gönen resmen Aytemiz Alanyaspor'da!
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Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde santrafor mevkiine Mustafa Pektemek ve orta sahaya Emircan Altıntaş' transfer etmesinin ardından bir de kaleye takviye yaptı.

Son olarak İspanya'nın Malaga ekibinde forma giyen Cenk Gönen'i kadrosuna katan Alanyaspor, transferi resmen duyurdu. Yaklaşık bir haftadır görüşülen ve takımla birlikte antrenmanlara da çıkan file bekçisiyle sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı. 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, Cengiz

Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde kendini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Cenk Gönen daha önce Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giymişti. Öte yandan Cenk, Malaga'ya transfer olmasına rağmen İspanya'da forma giyme şansı bulamamıştı.

Son dakika transfer haberleri | Cenk Gönen resmen Aytemiz Alanyasporda

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