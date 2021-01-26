Son dakika transfer haberleri - Cenk Tosun sürprizi! Adım adım Rusya’ya...

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Milli futbolcu Cenk Tosun ocak ayı transfer döneminde adım adım Rusya’ya yaklaşıyor. Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, tecrübeli forveti kadrosuna katmaya çalışıyor. Crystal Palace’ta kiralık oynarken sakatlanıp Everton’a geri dönen Cenk Tosun için yeni bir dönem daha başlıyor.

Hem İngiliz basını hem de Rus medyasında yer alan haberlerde CSKA Moskova, 30 yaşındaki golcüyü kiralamak istiyor. CSKA’nın kadrosunda bulunan Adolf Gaich’i Benevento’ya göndereceği karşılığında da yerini doldurmak için Cenk Tosun’u istediği belirtildi.

Cenk Tosun bu sezon Everton formasıyla 7 resmi maça çıktı 1 gol attı.