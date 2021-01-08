Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Son dakika transfer haberleri | Denizlispor Volkan Şen ile prensipte anlaştı!
08.01.2021 - 23:00 | | Ajansspor

Son dakika transfer haberleri | Denizlispor Volkan Şen ile prensipte anlaştı!

Adana Demirspor'da kendine kulüp bulması istenilen Volkan Şen yeniden Süper Lig'in yolunu tutuyor. Yukatel Denizlispor Volkan Şen ile prensip anlaşmasına vardı

Son dakika transfer haberleri | Denizlispor Volkan Şen ile prensipte anlaştı!
ABONE OL

Süper Lig'de Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan Volkan Şen, yeniden Türkiye'nin en üst liginde oynama şansını yakalayacak.

Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımların da formasını giyen Volkan Şen, 2019 yılından bu yana TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyiyordu.

Deneyimli hücum oyuncusu, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor

Adana Demirspor'un kadro planlamasında yer almayan ve kendisine kulüp bulması istenilen Volkan Şen, düşme hattından kurtulmak isteyen Yukatel Denizlispor ile prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Öte yandan Denizlispor, Trabzonspor'dan Diabaté'yi transfer etmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri | Denizlispor Volkan Şen ile prensipte anlaştı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer! Deniz Türüç'ün ardından...
    Zümer Bütüçi resmen Konyaspor'da
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Volkan Şen Süper Lig'e dönüyor!
      Volkan Şen Süper Lig'e dönüyor!
    2. Aston Villa'da Liverpool maçı öncesi şok!
      Aston Villa'da Liverpool maçı öncesi şok!
    3. Manyonga'ya men cezası!
      Manyonga'ya men cezası!
    4. CANLI | Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes
      CANLI | Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes
    5. Ömer Erdoğan, Beşiktaş öncesi iddialı konuştu!
      Ömer Erdoğan, Beşiktaş öncesi iddialı konuştu!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    West Bromwich Albion, Robert Snodgrass'ı transfer etti

    West Bromwich Albion, Robert Snodgrass'ı transfer etti

    Antalya'da Matteo Berrettini, ikinci tur biletini kaptı!

    Antalya'da Matteo Berrettini, ikinci tur biletini kaptı!

    A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

    A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

    Gaziantep FK, Mehmet Erdem Uğurlu ile yollarını ayırdı

    Gaziantep FK, Mehmet Erdem Uğurlu ile yollarını ayırdı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet