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10.01.2020 - 08:33 | | FANATİK

Son dakika transfer haberleri | Emircan Altıntaş Alanyaspor'da

Süper Lig'de Erol Bulut yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, Ümraniyespor forması giyen Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı.

Son dakika transfer haberleri | Emircan Altıntaş Alanyaspor'da
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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Ümraniyesporlu Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı.

Bu sezon TFF 1. Lig'deki performansıyla bir çok Süper Lig ekibini peşine takan Emircan için Alanyaspor 750 bin Euro bonservis ödeyecek.

24 yaşındaki orta saha sezonun ilk yarısında 16 maçta forma giymiş ve 11 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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