Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı

Beşiktaş'ta başarılı performans gösterdikten sonra önce Premier Lig'de Fulham takımına ardından kiralık olarak Mallorca'ya giden kaleci Fabri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile La Liga ekibine veda etti.



Bu gelişme üzerine Beşiktaşlı taraftarlar heyecanlandı. Yapılan paylaşımın altına "Come to Beşiktaş" mesajları yazıldı. Loris Karius'un ayrılmasının ardından Ersin Destanoğlu'nu kaleye geçiren Beşiktaş gelecek sezon için kaleci arayışını devam ettiriyor.