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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika transfer haberleri | Fatih Tekke'nin yardımcısı Yattara oldu
31.01.2020 - 18:07 | | AA

Son dakika transfer haberleri | Fatih Tekke'nin yardımcısı Yattara oldu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin yardımcılığına eski Trabzonspor futbolcusu İbrahima Yattara'yı getirdiğini açıkladı.

Son dakika transfer haberleri | Fatih Tekke'nin yardımcısı Yattara oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da, Trabzonspor'un eski oyuncularından İbrahima Yattara'nın, teknik direktör Fatih Tekke'nin antrenör ekibine katıldığı açıklandı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İbrahima Yattara, bugün itibarıyla teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin ekibine katılmış ve İstanbulspor'da antrenörlük hayatına başlamıştır. Kendisine başarılar diliyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz." denildi. 

Öte yandan İstanbulspor, Rıdvan Şimşek ve Erdem Şen'i de transfer ettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Son dakika transfer haberleri | Fatih Tekkenin yardımcısı Yattara oldu

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