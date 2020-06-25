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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika transfer haberleri | Fatih Terim, Jesse Sekidika'nın biletini kesti
25.06.2020 - 13:30 |

Son dakika transfer haberleri | Fatih Terim, Jesse Sekidika'nın biletini kesti

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Jesse Sekidika, büyük hayal kırıklığı yaşattı ve yollarını ayırma kararı alındı.

Son dakika transfer haberleri | Fatih Terim, Jesse Sekidika'nın biletini kesti
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Süper Lig'in en pahalı takımı olan Galatasaray'ın kaderini sadece 125 bin Euro kazanan Jesse Sekidika çizdi. Sıfır bonservisle geldiği Aslan'ın en düşük maliyetli ismi olan Jesse, Gaziantep maçında yaptığı penaltıyla belki de 50 milyon Euro'luk Devler Ligi gelirinin zora girmesine oldu.

Son dakika transfer haberleri | Fatih Terim, Jesse Sekidikanın biletini kesti

Galatasaray'da geldiği günden bu yana Fatih Terim'in gözüne giremeyen Jesse ile yeni sezonda devam edilmeyecek. 23 yaşındaki isim kiralık olarak takımdan gönderilecek.

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