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06.08.2020 - 14:08 | | Uğur Demirkırdı/DHA

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Caner Erkin'i resmen açıkladı!

Transfer atağına kalkan Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli sol bekle de anlaşmaya vardı. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüp transferi resmen açıkladı.

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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin bir veda mesajı yayınladı ve eski takımı Fenerbahçe'ye döndü.

Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek Caner Erkin'i transfer ettiğini açıkladı

İşte ilk sözleri

FBTV'ye bağlanan Caner, transferin ardından ilk açıklamasını yaptı. İşte o sözleri;

'4 senelik bir ayrılık oldu. Buradan bakarsak, profesyonel hayatıma devam etmeliydim. Inter maceram vardı. Ben aslında dönmek istemiştim. Ama farklı malum sebepler vardı, çok konuşmayalım. Sonuçta kavuştuk, Fenerbahçe'ye olan tutkum ve bağım hep devam etti. Ben ama oynadığım her yerde elimden geleni yaptım. Profesyonelim. Ama şimdi çocukluk aşkıma geldim. Artık inşallah Fenerbahçe'de bırakırım futbolu. Taraftarımıza sesleniyorum: beni aynı Caner Erkin olarak görecekler. Camiamıza hizmet eden Caner olarak görecekler. Emin olsunlar bundan. Farklı bir süreçten geçiyoruz. Çok büyük bir camiayız. Biz Fenerbahçeyiz, her zorluğun üstesinden geleceğiz. Birlik olalım, hep beraber olalım. Çok daha büyüyeceğiz.'

Beşiktaş'a veda etti

Caner Erkin, sosyal medyadan Beşiktaş'a veda mesajı yayınladı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Caner Erkini resmen açıkladı

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