Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe istemişti, Beşiktaş resmen devreye girdi!
19.07.2020 - 18:57 | | Sporx

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe istemişti, Beşiktaş resmen devreye girdi!

Ukrayna basını, sarı-lacivertli kulübün gündeminde yer alan Gerson Rodrigues için Beşiktaş'ın resmi girişimlere başladığını iddia etti.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe istemişti, Beşiktaş resmen devreye girdi!
ABONE OL

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için Ukrayna'dan sürpriz bir haber geldi.

Siyah-beyazlıların, sezonun 2. yarısında Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan ve geçtiğimiz hafta kaptan Kulusic ile tartıştığı için sözleşmesi feshedilen Gerson Rodrigues'in transferi için "resmi girişimlere" başladığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe istemişti, Beşiktaş resmen devreye girdi

KIEV 6 MİLYON EURO İSTEDİ

Lüksemburglu oyuncu 2024 yılına kadar sözleşmeli olduğu kulübü Dinamo Kiev'in, oyuncunun bonservisi için 6 milyon euroluk bir bedel beklediği ve Beşiktaş'ın ise kiralık anlaşma yolu aradığı vurgulandı.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE

Gelecek sezon kanat oyuncusu transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Gerson Rodrigues için menajeri ile temasa geçtiği belirtiliyor.

25 yaşındaki futbolcu, sezonun 2. yarısında Süper Lig'de 11 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performansla dikkatleri çekmeyi başardı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'ye 8 milyon euroluk teklif! Altay ve...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | MotoGP'de korkunç kaza! Şampiyon Marquez'in kolu kırıldı...
Messi ''Düzensiz bir takımdık!''
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe istemişti, Beşiktaş resmen devreye girdi!
    Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe istemişti, Beşiktaş resmen devreye girdi!
  2. Tottenham-Leicester City (CANLI)
    Tottenham-Leicester City (CANLI)
  3. Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
    Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
  4. Alanyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta ne zaman hangi kanalda?
    Alanyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta ne zaman hangi kanalda?
  5. Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
    Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? BJK FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? BJK FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Son dakika | Macaristan'da zafer yine Hamilton'ın

Son dakika | Macaristan'da zafer yine Hamilton'ın

Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, ne zaman hangi kanalda?

Sivasspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, ne zaman hangi kanalda?

Sıradaki Haber