Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe istemişti, Beşiktaş resmen devreye girdi!

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için Ukrayna'dan sürpriz bir haber geldi.

Siyah-beyazlıların, sezonun 2. yarısında Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan ve geçtiğimiz hafta kaptan Kulusic ile tartıştığı için sözleşmesi feshedilen Gerson Rodrigues'in transferi için "resmi girişimlere" başladığı kaydedildi.

KIEV 6 MİLYON EURO İSTEDİ

Lüksemburglu oyuncu 2024 yılına kadar sözleşmeli olduğu kulübü Dinamo Kiev'in, oyuncunun bonservisi için 6 milyon euroluk bir bedel beklediği ve Beşiktaş'ın ise kiralık anlaşma yolu aradığı vurgulandı.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE

Gelecek sezon kanat oyuncusu transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Gerson Rodrigues için menajeri ile temasa geçtiği belirtiliyor.

25 yaşındaki futbolcu, sezonun 2. yarısında Süper Lig'de 11 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performansla dikkatleri çekmeyi başardı.