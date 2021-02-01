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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe, Nabil Dirar ayrılığını resmen açıkladı
01.02.2021 - 15:19 |

Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe, Nabil Dirar ayrılığını resmen açıkladı

Fenerbahçe, futbolcusu Nabil Dirar'ın Club Brugge'e kiralandığını resmen açıkladı.

Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe, Nabil Dirar ayrılığını resmen açıkladı
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Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nabil Dirar, sezon sonuna kadar Belçika’nın Club Brugge ekibine kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de son maçını 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor'a karşı oynamıştı.

Fenerbahçe'ye 2017 yılında Monaco'dan 3.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Dirar, sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 89 maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe, Nabil Dirar ayrılığını resmen açıkladı

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