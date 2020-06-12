Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de Ghoulam operasyonu!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan ve ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u renklerine bağlayan Fenerbahçe'de sol bek transferi için çalışmalar hızlandı. Özellikle son 2 sezondur bu mevkide oldukça sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi biten ve adı Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım'ı büyük ihtimalle takımdan gönderecek. Hasan Ali'nin ayrılığı sonrası transfer önceliklerinden birini bu bölgeye veren Kanarya'nın gündemindeki isimlerden biri de Caner Erkin...

Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan eski futbolcusunu renklerine bağlayacağı ve bu transferde gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu'nun devrede olduğu öğrenildi. Kanarya'nın sol bek listesindeki bir diğer adaysa Inter forması giyen Kwadwo Asamoah... Sarı-lacivertlilerin daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen ve İtalyan devinden ayrılacağı konuşulan Ganalı futbolcuyla görüşmelere başladığı öne sürülmüştü. Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Kwadwo Asamoah listede tutulurken, yönetimden sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

GHOULAM LİSTEYE ALINDI

Sarı-lacivertliler, Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Faouzi Ghoulam'ı gündemine aldı.

JORGE MENDEZ DEVREDE

Portekizli menajer Jorge Mendez, İtalyan ekibinin kadroda düşünmediği Cezayirli sol beki Fenerbahçe'ye getirebileceğini iletti.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Ghoulam'ı gündemine alan sarı-lacivertlilerin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama yönetime sıcak baktığı kaydedildi.

Yönetimin Cezayirli futbolcu için Napoli ile temas kurduğu ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

SOL AÇIKTA DA OYNUYOR

Son 7 sezondur Napoli formasını terleten Faouzi Ghoulam, sol bekin yanı sıra sol açıkta da oynayabiliyor.

FAOUZI GHOULAM KİMDİR?

1 Şubat 1991 tarihinde Fransa'nın Saint-Priest-en Jarez kasabasında dünyaya gelen Faouzi Ghoulam, futbola Saint-Etienne altyapısında başladı. Aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan 29 yaşındaki sol bek, 2011 yılında 5 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer oldu. Kariyerinde 276 maça çıkan ve 4 gol, 34 asistlik bir performans sergileyen Cezayirli futbolcu, son 7 sezondur İtalyan ekibinde top koşturuyor. Bu sezon sadece 5 maçta 300 dakika görev alan Ghoulam, gol ve asist katkısı üretemedi.

Güncel piyasa değeri 9.5 milyon Euro olan 29 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.