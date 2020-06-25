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25.06.2020 - 08:52 | | FANATİK

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Sinan Gümüş hamlesi...

Fenerbahçe, Antalyaspor formasıyla yıldızı parlayan ve bonservisi Genoa’da bulunan Sinan Gümüş’ün transferi için harekete geçti.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Sinan Gümüş hamlesi...
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Yeni sezonun kadro yapılanmasını şimdiden tamamlamak isteyen Fenerbahçe, bu sezon Antalyaspor’la sürpriz bir çıkış yakalayan Sinan Gümüş’ün transferi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçeden Sinan Gümüş hamlesi...

Bonservisi Genoa’da bulunan ve Antalya’da kiralık oynayan 26 yaşındaki forvet, 9 lig maçında 5 gol 1 asistlik performansıyla göz kamaştırıyor. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şimdi teknik direktörlük yapan Orhan Kapucu da bu transfer girişimini doğrularken, “Fenerbahçe’nin Sinan Gümüş ile çok ciddi şekilde ilgilendiğini biliyorum” açıklamasını yaptı. Sinan, Galatasaray’dan Genoa’ya bonservis bedeli olmaksızın gitmişti.

 

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