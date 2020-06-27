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27.06.2020 - 09:14 | | Fotomaç

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Arjantinli kanat!

Sarı-lacivertli takımın, Velez Sarsfield'de kiralık oynayan Arjantinli sol açık Ricardo Centurion için devrede olduğu belirtiliyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Arjantinli kanat!
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Bonservisi Racing Club'da olan 27 yaşındaki futbolcu, ocak ayında gittiği Sarsfield'de 8 maçta 2 gol+2 asistle dikkat çekti. Fenerbahçe'nin Racing'le 1 yıl sözleşmesi kalan Centurion'u kiralamak ya da uygun bir bedelle kadrosuna katmak istediği ifade edildi. 

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçeye Arjantinli kanat

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Futbola Racing Club'un altyapısında başlayan Ricardo Centurion 'gezgin' oyunculardan. Kariyerinde Genoa, Sao Paulo, Boca Juniors ve son olarak Velez Sarsfield takımlarının formasını giydi. Toplamda 203 maçta 36 gol atıp, 24 asist gerçekleştirdi. Arjantin Milli Takımı'nda ise şans bulamadı. Sağ ayağını kullanan 1.74 boyundaki futbolcu, sağ kanatta da görev yapabiliyor.

İstenmesi halinde forvet ve orta sahada 10 numara gibi oynayabileceği dile getirildi. Centurion kariyerinde 203 maçta 36 gol atarken, 24 de asist yaptı.

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