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07.08.2020 - 08:43 | | Fanatik

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Mensah tamam, sıra Atletico'da!

Sarı-Kırmızılılar, Terim’in mutlaka kadrosunda görmek istediği Bernard Mensah’la anlaştı. Yönetim, Kayserispor’un Atletico Madrid’e olan borcunu ve bir sonraki satıştan payı kaldırmak için İspanyol kulübü ile görüşmeye hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Mensah tamam, sıra Atletico'da!
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Galatasaray, Mensah’ın peşini bırakmıyor. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla tüm maddi şartlarda anlaşma sağlamış durumda. Şimdi bonservis krizinin çözülebilmesi için kollar sıvandı. Kayserispor’un, Atletico Madrid’den 3.6 milyon Euro’ya aldığı, ancak ödeme yapmadığı için satışında zorlandığı Mensah’ın, bir de sonraki satıştan pay maddesi olduğu ortaya çıktı. Bu durumda Kayseri’nin, Atletico’ya 5.2 milyon Euro civarında bir ödeme yapması gerekiyor. Bu paranın tamamı da Mensah’ı alacak olan kulüpten talep ediliyor. Galatasaray işte bu sorunu ortadan kaldırmak için Atletico Madrid’le görüşerek bir orta yol bulmaya hazırlanıyor.

Kiralama formülü olabilir

Eğer Atletico ile herhangi bir mutabakat sağlanamazsa, sonraki satıştan pay maddesini boşa çıkaracak bir hamle de gerçekleşebilir. Kayserispor’un Atletico’ya bonservis borcunu ödeyebilmesi için oyuncu 3-3.5 milyon Euro civarında bir bedelle Galatasaray’a 1 veya 2 sezonluğuna kiralanabilir. Kiralama kontratına da temsili bir zorunlu satın alma opsiyonu eklenerek, oyuncunun bonservis maliyeti düşürülebilir. Galatasaray Yönetimi, hukukçularla birlikte tüm çıkış yollarını inceleyecek.

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