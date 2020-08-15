Son dakika transfer haberleri - GÃ¶ztepeâ€™ye Sinan Bolat geliyor

AdÄ± BeÅŸiktaÅŸ ve eski takÄ±mÄ± Galatasarayâ€™la da anÄ±lan 32 yaÅŸÄ±ndaki gurbetÃ§i file bekÃ§isinin hafta baÅŸÄ±nda imza atmasÄ± bekleniyor.

A Milli TakÄ±m formasÄ±nÄ± da giyen Sinan, kariyerinde daha Ã¶nce Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge, Nacional ve son olarak Antwerpâ€™te gÃ¶rev yaptÄ±. Bonservisi elinde olan Sinan, Galatasarayâ€™la 2014-15 sezonunda lig ve kupada ÅŸampiyonluk yaÅŸadÄ±.

FORVETE ADAY KAYODE

Transferde daha Ã¶nce Kocaelisporâ€™dan golcÃ¼ Burak ve Hataysporâ€™dan Ã¶n libero Kubilayâ€™Ä± alÄ±p Sonerâ€™le 2+1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralÄ±k olarak yeniden anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran GÃ¶ztepe, Gaziantep FKâ€™da kiralÄ±k olarak forma giyen Olarenwaju Kayodeâ€™ye kanca attÄ±. Ligde geÃ§en sezon 27 maÃ§ta 10 gol atan 27 yaÅŸÄ±ndaki NijeryalÄ± forvet iÃ§in bonservisini elinde bulunduran kulÃ¼bÃ¼ Shakhtar Donetskâ€™le pazarlÄ±klar baÅŸladÄ±. GÃ¶ztepeâ€™nin listesindeki Emrah BaÅŸsanâ€™Ä±n ise BÅžB Erzurumsporâ€™da kalacaÄŸÄ± bildirildi.