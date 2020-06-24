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24.06.2020 - 14:36 |

Son dakika transfer haberleri | Hasan Ali Kaldırım'a Başakşehir'den teklif

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'a Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Başakşehir talip oldu.

Son dakika transfer haberleri | Hasan Ali Kaldırım'a Başakşehir'den teklif
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Transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala hareketlilik başladı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'a birçok takım talip oldu. 

Galatasaray ile ismi anılan tecrübeli sol beke şimdi de Başakşehir talip oldu. 

Beyaz TV'den Ertan Süzgün'ün haberine göre İstanbul ekibi Hasan Ali Kaldırım'a 3 yıllık sözleşme teklif etti. Başakşehir'in yıldız oyuncunun cevabını beklediği öğrenildi. 

Fenerbahçe'de bu sezon 14 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım sadece 1 asist yaptı. Sakatlığı boyunca sarı lacivertli ekipte Dirar sol bekte görev aldı.

Son dakika transfer haberleri | Hasan Ali Kaldırıma Başakşehirden teklif

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