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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Son dakika transfer haberleri | İrfan Can Kahveci'ye Schalke'den resmi teklif!
20.06.2020 - 10:51 | | Takvim

Son dakika transfer haberleri | İrfan Can Kahveci'ye Schalke'den resmi teklif!

Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Alman ekibinden İrfan Can Kahveci'ye resmi teklif geldiği ileri sürüldü. Milli oyuncuyla Fenerbahçe de yakından ilgileniyor...

Son dakika transfer haberleri | İrfan Can Kahveci'ye Schalke'den resmi teklif!
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Başta F.Bahçe olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer alan Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için ilk resmi teklif Schalke'den geldi.

Kadrosunda Ozan Kabak, Suat Serdar, Ahmed Kutucu ve Can Bozdoğan bulunan Alman ekibi, İrfan Can için Başakşehir'in kapısını çaldı. Turuncu-Lacivertliler'in Schalke'den 10 milyon euro istediği ve görüşmelerin sürdüğü belirlendi.

 

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Son dakika transfer haberleri | İrfan Can Kahveciye Schalkeden resmi teklif

 

 

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