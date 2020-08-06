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06.08.2020 - 10:17 |

Son dakika transfer haberleri | Kamil Wilczek, Kopenhag'a transfer oldu

Süper Lig ekibi Göztepe, Kamil Wilczek'in 900 bin euroya Danimarka ekibi Kopenhag'a transfer olduğunu duyurdu.

Son dakika transfer haberleri | Kamil Wilczek, Kopenhag'a transfer oldu
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Göztepeli Kamil Wilczek, 900 bin euro karşılığında Kopenhag'a transfer oldu.

İzmir kulübü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Oyuncumuz Kamil Wilczek’in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 euro bonservis ücreti alacaktır."

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