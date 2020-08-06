06.08.2020 - 10:17 |
Son dakika transfer haberleri | Kamil Wilczek, Kopenhag'a transfer oldu
Süper Lig ekibi Göztepe, Kamil Wilczek'in 900 bin euroya Danimarka ekibi Kopenhag'a transfer olduğunu duyurdu.
Göztepeli Kamil Wilczek, 900 bin euro karşılığında Kopenhag'a transfer oldu.
İzmir kulübü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Oyuncumuz Kamil Wilczek’in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 euro bonservis ücreti alacaktır."