Son dakika transfer haberleri | Kamil Wilczek, Kopenhag'a transfer oldu

Göztepeli Kamil Wilczek, 900 bin euro karşılığında Kopenhag'a transfer oldu.

İzmir kulübü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Oyuncumuz Kamil Wilczek’in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 euro bonservis ücreti alacaktır."