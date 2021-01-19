Son dakika transfer haberleri | Karagümrük, Fenerbahçe'den Serhat Ahmetoğlu'nu kiraladı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Serhat Ahmetoğlu, Süper Lig'in flaş ekibi Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gönderiliyor.

SERHAT AHMETOĞLU, FATİH KARAGÜMRÜK'TE

Fenerbahçe altyapısındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Serhat Ahmetoğlu, 1,5 sezon Fatih Karagümrük forması giyecek. Muhabir Ertan Süzgün'ün haberine göre Karagümrük, Fenerbahçe'den Serhat Ahmetoğlu'nu 1.5 sene kiralık olarak kadrosuna kattı.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY VERİLECEK

Yapılan anlaşmaya göre Fatih Karagümrük, Ahmet'in bir sonraki satışından pay alacak. Karagümrük, genç futbolcunun transferini bugün resmen açıklayacak. Sol kanat pozisyonunda görev yapan Serhat Ahmetoğlu, Fenerbahçe U19 Takımı ile toplam 32 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.

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