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22.01.2020 - 14:20 | | KONYA (AA)

Son dakika transfer haberleri | Konyaspor, Åžener Kaya ile sözleÅŸme imzaladÄ±

Ä°ttifak Holding Konyaspor, kulÃ¼bÃ¼n akademi futbolcusu 17 yaÅŸÄ±ndaki Åžener Kaya ile profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.Â

Son dakika transfer haberleri | Konyaspor, Åžener Kaya ile sözleÅŸme imzaladÄ±
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KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Stadyumu BasÄ±n ToplantÄ± Salonu'nda imza tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

TÃ¶rende, aÃ§Ä±klamalarÄ±na yer verilen Kaya, gÃ¶zÃ¼nÃ¼ Konyaspor'da aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

YÄ±llarca Konyaspor formasÄ±na hizmet etmek istediÄŸini ifade eden Kaya, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Bu dÃ¶nem iÃ§inde kendimizi tamamen Konyaspor'a ve eÄŸitimimize verdik. Sonunda da ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun ki; bu noktaya geldik. AslÄ±nda futbol akademisinde forma giyen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in de ayrÄ±ca Ã¶nemli bir sorumluluk Ã¼stlendik. Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±p kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze, ÅŸehrimize bÃ¼yÃ¼k katkÄ±lar saÄŸlamak istiyoruz. BÃ¶ylelikle aÅŸaÄŸÄ±dan yukarÄ±ya geÃ§iÅŸin daha da kolaylaÅŸacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. Ã‡ok mutluyum. Allah utandÄ±rmasÄ±n."

GenÃ§ oyuncu ile 2,5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.

Son dakika transfer haberleri | Konyaspor, Åžener Kaya ile sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±

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