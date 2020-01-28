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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika transfer haberleri | Liverpool'dan Uğurcan'a 24 milyon euro...
28.01.2020 - 10:28 | | Sabah

Son dakika transfer haberleri | Liverpool'dan Uğurcan'a 24 milyon euro...

Bordo mavili kulübün 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır için devrede olan Premier Lig devi Liverpool, 24 milyon euroyu gözden çıkardı.

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Trabzonspor'un altyapısından yetiştirdiği gençlere teklif yağıyor... İtalya ve Fransa'dan Abdülkadir Ömür için 26 milyon Euro'yu bulan teklifler gelirken, İngiliz ekibi Liverpool, Uğurcan Çakır için 24 milyon euroyu gözden çıkardı.

Ayrıca Abdulkadir Parmak'a 5 milyon Euro, Hüseyin Türkmen'e 4 milyon Euro, Serkan Asan'a 1.5 milyon Euro, Abdurrahim Dursun'a ise 1 milyon Euro'luk teklifler menajerler aracılığıyla kulübe iletildi. Sefa Kınalı ve Kerem Baykuş'u da isteyen kulüplerin olduğu ve toplam teklifin 70 milyon Euro'yu bulduğu bildirildi.

Bu sezon sattığı oyuncular, sermaye artışı, sponsorluklar, loca ve kombine satışı ile UEFA gelirleri olmak üzere toplam 46.7 milyon Euro gelir elde eden Trabzonspor, önümüzdeki sezon da oyuncu satışından çok ciddi bir gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Son dakika transfer haberleri | Liverpooldan Uğurcana 24 milyon euro...

 

Son dakika transfer haberleri | Liverpooldan Uğurcana 24 milyon euro...

 

 

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