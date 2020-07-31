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31.07.2020 - 18:50 | | Sporx

Son dakika transfer haberleri | Lung'dan Galatasaray cevabı

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kayserispor ve Romanya Milli Takımı kalecisi Silviu Lung, transfer iddiaları ile ilgili konuştu.

Son dakika transfer haberleri | Lung'dan Galatasaray cevabı
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Kayserispor ve Romanya Milli Takımı kalecisi Silviu Lung, Süper Lig'deki geleceği, Galatasaray iddiaları ve diğer konular üzerine konuştu.

İşte başarılı eldivenin sözleri: "Kesinlikle Türkiye'de oynamaya devam etmek istiyorum. Kayseri ile sözleşmem sona erdi ama sözleşme uzatma için gelecek teklife göre karar vereceğim. Başka kulüplerle de görüşmeler var ve benim için en iyi olanı seçeceğim. Kayseri beni ne kadar seviyor göreceğiz. Yeni sözleşme için tekliflerini bekliyorum. Gerçekten sevildiğiniz bir yerden ayrılmak kolay değil."

Son dakika transfer haberleri | Lungdan Galatasaray cevabı

"Koronavirüs dönemi sırasında 2 Ocak günü kampa gitmek için 23 saat arabayla yolculuk yaptım çünkü bütün uçuşlar iptal edilmişti. Dinlenmek için hiç fırsatım olmadı. Türkiye'de 11 Eylül'de tekrar başlayacağız. 1-2 hafta daha dinlenmek için zamanım olacak.

Başkana övgü

Küme düşmeyi hak etmemiştik. Sezonun ilk yarısında sorun yaşadık. 17 maçta sadece 10 puanımız vardı. Eylül'den Aralık'a kadar hocamız yoktu. Aralık'tan itibaren Berna Gözbaşı geldi ve sezonun ikinci yarısını ilk 9 takım arasında bitirdik. Başkanımız inanılmaz adaletli bir patron. Daha önce hiç böyle bir patronum olmadı. Bir çok başkan işleri yapma ve kulübü yönetme konusunda onu örnek almalı."

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