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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son Dakika Transfer Haberleri | Lyon, Ersin Destanoğlu için İstanbul'a geliyor!
05.01.2021 - 10:31 | | Fanatik

Son Dakika Transfer Haberleri | Lyon, Ersin Destanoğlu için İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ın genç yeteneği Ersin Destanoğlu, son 4 maçta kalesini gole kapatarak yıldızını parlatmaya devam ediyor. 19 yaşındaki kaleciyi takipte bulunan Fransa Lig 1 ekibi Lyon'un, bu hafta resmen Kartal'ın kapısını çalması bekleniyor.

Son Dakika Transfer Haberleri | Lyon, Ersin Destanoğlu için İstanbul'a geliyor!
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Beşiktaş'ın genç yeteneği Ersin Destanoğlu, son 4 maçta kalesini gole kapatarak yıldızını parlatmaya devam ediyor. 19 yaşındaki kaleciyi takipte bulunan Fransa Lig 1 ekibi Lyon'un, bu hafta resmen Kartal'ın kapısını çalması bekleniyor.

Kara Kartal'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, geçen sezon Loris Karius'un takımdan erken ayrılığı sonrasında görevi devralmıştı. Ortaya koyduğu istikrarlı görüntü sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın'dan şans bulmaya devam eden 19 yaşındaki file bekçisi, takımın birinci kalecisi olmasının hakkını fazlasıyla veriyor.

Önceki gün Kayserispor karşılaşmasında sergilediği etkili performansla dikkat çeken Ersin, kalesini kapatarak gol yememe serisini üst üste 4 maça çıkardı. Yetenekli kaleciyi uzun süredir takipte bulunan Lyon, harekete geçti.

Fransa Lig 1 ekibinin yetkililerinin bu hafta içinde İstanbul'a gelip hem Ersin'i yakından takip edip hem de Beşiktaş Yönetimi'yle bir araya gelmesi bekleniyor.

Son Dakika Transfer Haberleri | Lyon, Ersin Destanoğlu için İstanbula geliyor

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