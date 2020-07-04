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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika transfer haberleri | Mariano’ya yarı yarıya teklif
04.07.2020 - 13:16 |

Son dakika transfer haberleri | Mariano’ya yarı yarıya teklif

Galatasaray'ın Mariano’ya maaşında yarı yarıya indirimle bir yıllık sözleşme uzatma teklifinde bulunduğu, taraflar arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Henry Onyekuru’yu Monaco’nun geri çağırmasıyla sarsılan Galatasaray, bir yandan gelecek yılın kadrosunu belirlemek için de çalışmalarını sürdürüyor. Takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili çalışmalar yürüten sarı-kırmızılılarda sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu da merakla bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri | Mariano’ya yarı yarıya teklif

Bunlardan bir tanesi olan sağ bek Mariano’nun takımda kalıp kalmayacağını, kendisine sunulan teklifi kabul edip etmemesi belirleyecek. Brezilyalı futbolcunun eski takımı Bordeaux’ya yakın girondins33 internet sitesinin haberine göre Mariano’nun durumu önümüzdeki günlerde netliğe kavuşacak.

Galatasaray’ın 34 yaşındaki futbolcuya, ücretinde azalmaya gitmesi şartıyla bir yıllık kontrat uzatma teklifinde bulunduğu belirtildi. Ücretinde yapılması istenen indirimin yarı yarıya bir azaltma olduğu ifade edildi. Mariano’nun kulüple uzatma konusunu görüşmeye başladığı kaydedildi.

 

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