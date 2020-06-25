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25.06.2020 - 15:17 |

Son dakika transfer haberleri | Max Kruse, Stuttgart ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe'ye veda eden Max Kruse yeni takımını belirledi. Alman futbolcunun Bundesliga'ya tekrar yükselen Stuttgart ile görüştüğü iddia edildi, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

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Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse için Almanya'da ilginç bir iddia gündeme geldi.

Kruse'nin şimdiden gelecek sezon için transfer görüşmeleri yaptığı aktarıldı.

Son dakika transfer haberleri | Max Kruse, Stuttgart ile görüşmelere başladı

31 yaşındaki futbolcunun Almanya'ya tamamen dönmek istediği ve Bundesliga'ya yeniden yükselen Stuttgart ile görüşme halinde olduğu belirtildi.
Hatta Kruse'nin dün itibariyle Stuttgart yetkilileriyle ilk görüşmelerini yaptığı öne sürüldü. Alman yıldızın sosyal medya paylaşımlarının da bu yönde olması dikkat çekti.

İşte Kruse'nin VFB Stuttgart paylaşımı

 

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Max Kruse'nin son paylaşımı yeni takımını ele verdi...
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